Frustrado boxeador golpea al árbitro por perder vía KO

INFOBAE.- Estupor en el mundo del boxeo por la reacción de Iago Kiladze en el enfrentamiento contra el ucraniano Viktor Faust del fin de semana. El georgiano, que también posee nacionalidad ucraniana, fue declarado perdedor del duelo por el árbitro en el segundo round tras su tercera caída y esto hizo enfurecer al europeo que le dio un puñetazo al juez en el rostro.

El hecho ocurrió este sábado en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, durante una de las peleas previas al gran choque entre Charles Martin y Víctor Ortiz. El golpe que recibió el árbitro Samuel Burgos no fue violento, tal y como se ve en el video que se viralizó en las últimas horas, pero sí expone al púgil a una grave sanción disciplinaria.

Kiladze, quien a sus 35 años tiene 27 victorias como profesional en 34 presentaciones, podría recibir un castigo económico también, tal y como anticipó uno de los comentaristas de la velada: "No puedes hacer esto. Eso le va a costar dinero, no puedes hacer eso, no puedes ponerte violento con el árbitro".

Lo cierto es que la decisión de Burgos de detener la pelea tras la tercera caída de Kiladze cuando apenas iban dos asaltos había generado abucheos en las gradas y el propio púgil quiso explicar que él estaba en condiciones de continuar, pero al recibir la negativa del juez no pudo aguantar la furia y le acertó un golpe que podría costarle caro.

Por su parte, el ucraniano Faust, de 29 años, llegó a su noveno triunfo en igual cantidad de presentaciones. Al ser declarado ganador, también fue abucheado por los espectadores que querían ver más acción sobre el ring.

En la gran contienda de la noche del sábado, el cubano Luis Ortiz venció por la vía rápida al estadounidense Charles Martin en el sexto round. A sus 42 años y tras 14 meses de inactividad, el latino (33-2, 28 KOs) superó dos caídas iniciales y terminó logrando un impactante nocaut en el sexto round. "King Kong" lo logró con un volado de izquierda que aturdió al norteamericano (28-3-1, 25 KOs) y ex campeón mundial de la FIB (triunfo ante Vyacheslav Glazkov en 2016). La descarga de golpes de Luis dejó a Charles muy sentido y con su guante enredado entre las cuerdas al caer.

"Definitivamente estaba muy concentrado para esta pelea; nunca me preocupé. Zurdo contra zurdo es una pelea muy difícil. Al final, la inteligencia ganó la pelea", expresó Ortiz, octavo peso pesado, en diálogo con ESPN.