Ganan Rayados en “Torneo “International Youth Soccer Cup”

Fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde la oncena de niños nacidos en el 2017 del Club Rayados de Monclova, los que conquistaron los máximos honores en el Torneo Internacional Youth Soccer CUP.

“Fuimos por la invitación que le hicieron al club Rayados y logramos que los niños se cubrieran de gloria, al ser campeones invictos, con 4 triunfos en forma consecutiva”, dijeron madres de familia a La Voz de Monclova.

En esta justa deportiva Rayados logró trofeo de campeón categoría 2017, también hubo trofeo para el campeón goleador, pero no me dieron a conocer el nombre y trofeo al mejor portero del torneo, el informante no supo dar más datos.