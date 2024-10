Germán Berterame, orgulloso de defender la playera de México

El delantero Germán Berterame (13 de noviembre de 1998) se mostró orgulloso por defender la playera de la Selección Mexicana y se dijo comprometido al cien por ciento, luego de ser convocado por el técnico Javier "El Vasco" Aguirre para los amistosos ante el Valencia y la selección de Estados Unidos.

"Fue una satisfacción hermosa una vez que me puse la playera, para mí es un orgullo por los años que llevo acá y la verdad es que ya me siento parte de y voy a dar lo mejor, el cien por ciento para esta camiseta porque la verdad se lo merece. Y mis primeros entrenamientos, lo disfruté mucho y sigo aprendiendo muchísimas cosas y eso me va a ser mejor persona y mejor jugador", mencionó Germán Berterame.

El delantero de Monterrey afirmó que trata de acercarse a cada uno de los seleccionados mexicanos y afirmó que lo acoplaron bastante bien. "Ahora todos somos uno, adaptándonos muy rápido y lo estoy disfrutando mucho".

El nacido en Córdoba, Argentina, detalló que el club y su familia fueron los que le informaron de su convocatoria con la Selección Mexicana.

"Fue por parte del club, de mi mujer, porque trato de no usar mucho las redes sociales, me avisaron ellos. La sensación fue hermosa, que mi mujer o mis hijas me cuenten, la verdad lo aprecio muchísimo", dijo.

El atacante de 25 años suma 10 juegos disputados en el Apertura 2024 y ha anotado en cinco ocasiones. Está dentro del Top 5 de goleadores de la actual temporada.

Germán Berterame se mostró muy agradecido con México por el trato que ha recibido, además de que sus dos hijas nacieron en nuestro país.

"Estoy súper agradecido de poder pisar acá y toda mi vida voy a estar agradecido porque tengo a mis dos hijas que nacieron acá en México y me trataron súper bien", apunto.