Gilberto Mora desafía a Keylor Navas y lleva a Xolos a un nuevo triunfo

A sus 17 años, Gilberto Mora volvió a demostrar que la edad no es un obstáculo cuando se trata de asumir responsabilidades dentro de la cancha. El mediocampista de Xolos fue protagonista absoluto en el Estadio Caliente al convertir dos penaltis frente a Keylor Navas y encaminar a Tijuana hacia una victoria de 2-0 sobre Pumas, en el inicio de la sexta jornada de la Liga MX.

El partido comenzó a inclinarse a favor del conjunto fronterizo en el segundo tiempo. Al minuto 53, el árbitro César Ramos marcó una falta de Rubén Duarte sobre Mourad El Ghezouani dentro del área. Mora tomó el balón y, sin dejarse impresionar por la trayectoria internacional de Navas, ejecutó con precisión para poner el 1-0.

¿Cómo ocurrió la victoria de Xolos?

El gol complicó el panorama para los universitarios. Más adelante, una fuerte entrada de Pablo Bennevendo sobre El Ghezouani fue revisada y confirmada por el VAR, por lo que Pumas se quedó con un jugador menos cuando todavía restaba cerca de media hora de encuentro.

Con la ventaja y superioridad numérica, Xolos encontró nuevamente la oportunidad desde los once pasos. Una salida tardía de Navas sobre El Ghezouani derivó en el segundo penalti de la noche. Mora volvió a encargarse del cobro y colocó la pelota hacia el poste izquierdo para completar su doblete.

Consecuencias de la derrota para Pumas

Con esta actuación, el juvenil mexicano llegó a cuatro goles en el torneo y contribuyó a la cuarta victoria de Tijuana después de seis jornadas. Del otro lado, Pumas pagó caro sus errores y quedó ubicado en la décima posición con ocho unidades.

El conjunto universitario todavía espera el regreso de César Chino Huerta, quien no realizó el viaje a la frontera debido a que continúa trabajando en su preparación física.