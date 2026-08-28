Cruz Azul recupera confianza tras vencer 1-3 a Necaxa en Aguascalientes

Después de tres derrotas consecutivas que habían encendido las alarmas y puesto a prueba la confianza del equipo, Cruz Azul regresó a la victoria con una actuación contundente al vencer 1-3 al Necaxa, una noche en la que los celestes recuperaron algo más que tres puntos.

Aunque lo hizo sin Erik Lira en la cancha. El mediocampista ya no viajó con el equipo y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Mónaco. Sin él, Cruz Azul encontró en la pelota a su mejor aliada, comenzó a construir el partido y a encerrar poco a poco a unos Rayos que también tuvieron su oportunidad de hacer daño, pero no encontraron la contundencia necesaria para cambiar la historia.

Joel Huiqui vivió el encuentro con intensidad desde la zona técnica. Sus indicaciones acompañaron a un Cruz Azul que tuvo paciencia para encontrar los espacios. Primero avisó con Palavecino y después llegó el momento que cambió la noche.

Jeremy Márquez encontró un balón y no dudó. La prendió de volea y la mandó al fondo de las redes para romper el equilibrio con un golazo al minuto 23. Fue un golpe que le dio tranquilidad a Cruz Azul y obligó a Necaxa a adelantar líneas en busca de una reacción antes del descanso.

Los Rayos presionaron, pero La Máquina supo resistir. La ventaja mínima parecía suficiente para respirar después de semanas complicadas, aunque Cruz Azul todavía tenía guardado un golpe más.

El complemento apenas había comenzado cuando Nicolás Ibáñez apareció con una anotación de vestidor. Un gol que terminó por inclinar definitivamente la balanza y que confirmó que esta vez los celestes no estaban dispuestos a dejar escapar el resultado. A la fiesta se sumó Willer Ditta para sentenciar el encuentro.

Necaxa todavía encontró una última chispa con una gran jugada de Emilio Rodríguez al 83' que terminó en gol, pero el despertar de los Rayos llegó demasiado tarde para asustar a Cruz Azul.

La Máquina necesitaba una noche así. Poderosa, con confianza y valor. Después de hilar tres derrotas, el triunfo también recuperó la confianza. Porque tras varias noches de dudas, los vigentes campeones volvieron a hacer lo que mejor saben: ganar.