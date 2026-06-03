Gilberto Mora se perfila para romper récord de juventud en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 se prepara para ser una edición histórica del futbol internacional. Con México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones y una expansión a 48 selecciones participantes, el torneo de la FIFA generará una expectativa sin precedentes alrededor de la competencia.

Gilberto Mora, el joven talento del futbol mexicano

En el caso de México, además de su papel como sede, el certamen ya comienza a destacar por acontecimientos que podrían quedar registrados en la historia. Uno de ellos tiene como protagonista a Gilberto Mora, joven futbolista de Xolos de Tijuana, quien se encamina a convertirse en el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo.

Al inicio del torneo, Mora tendrá 17 años y 240 días, una cifra que lo colocará por delante de otros jóvenes talentos que también participarán en la justa mundialista. Su crecimiento dentro de la Liga MX, donde ha destacado por sus condiciones futbolísticas y liderazgo, lo ha llevado a ser considerado una de las promesas más importantes del conjunto nacional dirigido por Javier Aguirre.

La competencia y sus jóvenes talentos

El atacante mexicano también supera en edad de debut mundialista a jugadores como Hugo Sochurek, de Chequia; Hamza Abdelkarim, de Egipto; Lennart Karl, de Alemania; e Ibrahim Mbaye, de Senegal, quienes forman parte del grupo de mil 248 futbolistas contemplados para participar en la competencia.

Con este registro, Gilberto Mora apunta a inscribir su nombre entre los momentos destacados de un Mundial que promete ser uno de los más trascendentes en la historia del futbol.