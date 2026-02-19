San Buena arrasa con 14-0 a Colonia Hipódromo en la Liga

Carlos Macías y Miguel Morado conformaron una dupla letal y condujeron a la Colonia Obrera a su primer triunfo de la campaña, tras golear 5-1 al DETECO en partido disputado el miércoles por la tarde en la jornada inaugural de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El equipo obrero inició la campaña con un fútbol dinámico y contundente, y desde temprano ya dejó ver que será uno de los principales contendientes al título de la categoría 55 años y más.

Macías y Morado se despacharon con dobletes que reflejaron la superioridad de la Obrera y abrieron el camino hacia la victoria, la cual fue redondeada por Saúl Interial con una anotación sobre el final del cotejo; por su parte, los Tecolotes contaron con un solitario tanto de Carlos Guadalupe Vaquera para darle algo de decoro al resultado, en cotejo que se escenificó en la cancha "Chavín" Rivera.

La escuadra de San Buena tuvo un inicio de torneo avasallante. El conjunto sambonense no mostró contemplaciones ante la Colonia Hipódromo y descargó toda su ofensiva para labrar una victoria por marcador de 14-0.

Fernando Boone lució efectivo frente a la portería al firmar una manita de goles, lo mismo que Rodolfo Rodríguez quien se anotó 4 anotaciones para liderar juntos la goleada, mientras que Juan José Romo se unió al carnaval con tantos a los minutos 47 y 56, secundado por Isidro Zúñiga quien anotó al 48´ y Abel Zapata al 67´, sellando el que pinta para ser uno de los resultados más escandalosos del presente torneo.