Mets de béisbol inician la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz con dos triunfos

Con sólido pitcheo y bateo oportuno, los Mets comenzaron la campaña sumando un par de triunfos ante la novena de Astros, al medirse en la primera fecha de la Liga de Béisbol 'Jesús Armendáriz', la cual se jugó el pasado fin de semana.

En la primera confrontación que tuvo como escenario el Parque AHMSA, los metropolitanos sellaron una ventaja de 7 carreras contra 3, liderada por Miguel Martínez bateando de 3-2 con jonrón y un par de anotadas, mientras que el relevista Cristian Valle se apuntó el acierto.

Martínez pegó cuadrangular en el tercer rollo para comandar un ataque de 3 anotaciones que le dio la iniciativa a los Mets; después, en la quinta tanda, el resultado fue asegurado con un rally de 4 elaborado por Héctor Cruz, Jesús Alejo, Daniel Hernández y el propio Martínez.

Por su parte, los Astros descontaron en el cuarto capítulo con solitario timbre de Enrique Flores, a la vez que Ángel González y Diego Marrero anotaron en la quinta entrada. Pablo García cargó con la derrota en labor de relevo.

En el segundo encuentro, Leonardo Arellano tiró 4 sólidas entradas y Harold Garza pegó de 3-2, contribuyendo con 2 anotaciones, para apuntalar el triunfo de los Mets por pizarra de 4-2 sobre Astros, el cual valió para asegurar la serie.

Garza y Ángel Ramírez cruzaron el pentágono en la segunda entrada para darle ventaja a los Mets, luego volvió a timbrar junto a Irvin Alejo en el sexto capítulo, para remachar la victoria; a su vez, los espaciales recortaron la diferencia con anotaciones de Ángel González y René Marrero en la séptima tanda.

En la lomita, Arellano se agenció el acierto con el apoyo de un par de relevistas, mientras que Diego Marrero se llevó la derrota.