Grecia G. Guerrero ¡Continúa brillando en softbol!

Los obstáculos más complicados para una mujer que aspira a triunfar, en algún deporte, amateur o profesional, no son físicos ni técnicos, los desafíos más grandes son los sociales, ya que luchan por encontrar aceptación, en su deporte favorito, que en lo general es para los hombres.

Para Grecia G. Guerrero, joven monclovense, continúa superando los retos, y gracias a las atenciones de directivos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, logró una beca, que la guía a participar en campeonatos estatales y nacionales, defendiendo con pundonor deportivo la franela de esta institución educativa.

Grecia es hija de Ernesto López González e Isabel Guerrero Rodríguez, entablé comunicación con ella, gracias a las atenciones de la amiga Ahide Hernández, que me platicó sobre el desarrollo que estaba teniendo esta chica en la pelota blanda nacional.

GRECIA, DESEO ME PLATIQUE ALGO DE SU TRAYECTORIA DEPORTIVA, ¿CÓMO EMPEZÓ?

Señor Ramiro; mis primeros pasos me los enseñó el maestro Luis Maya Aguirre, bueno actualmente sigo con él, pero fue Juan Antonio Herrera, quien me recomendó con el señor Maya, mis papás viven en Monclova, pero yo me encuentro en Chihuahua.

Grecia G. Guerrero estuvo en la UTRCC de Monclova, participando en Universiadas Nacionales, en donde destacó y en donde le vieron cualidades dirigentes de la Universidad de Chihuahua y se la llevaron becada.

Hace años también estuvo en esta Universidad de Chihuahua becada, la seleccionada nacional de Monclova Cynthia Villastrigo, ella lució enormidades participando en Mundiales, Panamericanos y Centroamericanos, largo y brillante historial de la hija de Juan Villastrigo.

¿QUÉ LOGROS HA TENIDO GRECIA, EN EL MUNDO DEL SOFTBOL FEMENIL?

Pues mire, lancé juego 1-0 contra Selección Mexicana, en mi primer olimpiada, posteriormente tiré juego sin hit ni carrera contra San Luis, luego juego perfecto en Parras De la Fuente en un Regional de Universidades.

Tiempo después en el Nacional de Softbol Femenil lanzar juego de 1 solo hit en la final; aquí en Chihuahua mi logro fue conseguir una beca completa jugando para ellos, y formar parte de la selección del estado, también otras ciudades de Chihuahua, me pedían como refuerzo, en esta fecha ya estamos en play off de la Liga Estatal de Chihuahua, he tirado 3 juegos y los he ganado.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO ANTES DE CULMINAR ESTE AÑO, GRECIA?

Este fin de año pienso cerrarlo con todo, en cualquier torneo que sea posible asistiré, me estuve preparando durante la pandemia y estoy lista para lo que venga, en estos días o meses.

¿QUÉ ESTUDIA GRECIA, EN LA UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA?

Señor Ramiro, en esta universidad, estoy estudiando el octavo semestre de la carrera de Administración Gubernamental, ya Dios dirá.

Grecia al igual que Cynthia, no encontraron apoyo del gobierno estatal y gracias a su talento y como deportistas de Elite, fueron rescatadas por la Universidad de Chihuahua, que sí reconoce a las deportistas.

Aquí presento algo de la trayectoria deportiva de Grecia G. Guerrero, que aspira a ser galardonada con un Astro 2021, y claro que lo va a recibir.

2014

·??Plata Olimpiada Estatal, sede en Saltillo Coahuila.

·??Bronce Olimpiada regional, sede en Monterrey Nuevo León.

·??Bronce Torneo Nacional menores de 25, sede Torreón Coahuila.

2015

·??Plata Olimpiada estatal, Saltillo Coahuila.

·??Bronce Olimpiada regional, Cd. Victoria Tamaulipas.

·Torneo nacional menores de 25, Monterrey Nuevo León.

2016

·??Plata Olimpiada estatal, Saltillo Coahuila.

·??Plata Olimpiada regional, Cd. Victoria Tamaulipas.

·Torneo Nacional menores de 22, Saltillo Coahuila, (quinto lugar).

·Olimpiada Nacional, Ensenada Baja California, (cuarto lugar).

2017

·??Oro Olimpiada Estatal, Acuña Coahuila.

·??Bronce Olimpiada regional, Piedras Negras Coahuila.

·??Oro Torneo regional universidades tecnológicas, Parras Coahuila, tirando juego perfecto.

·??Oro Torneo nacional de universidades tecnológicas, Pátzcuaro Michoacán, tirando juego de 1 solo hit.

·Torneo nacional menores de 25, Monterrey NL (5º. lugar).

·??Plata Torneo nacional formando estrellas, Torreón Coahuila.

2018

·??Oro Estatal libre, Cd. Delicias Chihuahua.

2019

·??Oro Juego de estrellas estatales, Cd. Delicias.

·??Oro Regional universiada, Chihuahua Chihuahua.

·??Bronce Universiada Nacional, Mérida, Yucatán.

·??Oro Estatal Menores de 25, Jiménez Chihuahua.

2020

·??Plata Estatal menores de 22, Camargo Chihuahua.

2021

·??Bronce Nacional categoría libre, Culiacán Sinaloa.