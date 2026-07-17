Guillermo Pacheco será árbitro VAR en la Final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán en la Final del Mundial 2026, donde el árbitro mexicano Guillermo Pacheco será parte del cuerpo arbitral, fungiendo desde el VAR y siendo reconocido por la Comisión de Árbitros.

Una vez que designaron al esloveno Slavko Vincic como el silbante central que intentará impartir justicia en el terreno de juego, parecía que la representación mexicana se extinguía en el Mundial 2026 tras la ausencia de César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, sin embargo, el nombre de Guillermo Pacheco apareció de último momento para ser parte de la cumbre del certamen.

Así fue como la Comisión de Árbitros felicitó a Guillermo Pacheco por ser uno de los silbantes que estarán presentes en el VAR durante la Final a disputarse el domingo 19 de julio entre España y Argentina en el rectángulo verde del New York/New Jersey Stadium:

"¡ORGULLO MEXICANO! La Comisión de Árbitros externa su felicitación a Guillermo Pacheco Larios por su designación para la Gran Final de la @FIFAWorldCup entre España y Argentina como parte del equipo VAR".

Por su parte, Katia Itzel García y César Ramos Palazuelos, quienes fungieron como árbitros centrales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya se encuentran en México de cara al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, certamen para el que no fueron considerados durante la Jornada 1, misma que se disputa desde el jueves 16 al sábado 18 de julio.