Descanso de la Final del Mundial 2026 será de 17 minutos, confirma

FIFA frena pausa de media hora: el descanso de la Final del Mundial durará solo 17 minutos. La Final del Mundial 2026 tendrá espectáculo de medio tiempo, pero la pausa no se convertirá en una espera de media hora. La FIFA comunicó a Argentina y España que el descanso durará 17 minutos, apenas dos más que los 15 habituales. La medida despeja una duda alrededor del partido por el título, programado para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

¿Qué duración tendrá el descanso?

Durante semanas circuló la versión de que los futbolistas podrían permanecer hasta 30 minutos en los vestidores, una extensión que habría alterado su preparación y sus rutinas. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS encabezan la producción, diseñada como uno de los mayores atractivos televisivos de la Final del Mundial 2026.

Detalles sobre el espectáculo de medio tiempo

La instalación y el retiro del escenario deberán realizarse a contrarreloj para que la segunda parte comience únicamente dos minutos después de lo acostumbrado. El ajuste abre un debate reglamentario. La Regla 7 de la International Football Association Board (IFAB) señala que los jugadores tienen derecho a un intervalo que no exceda los 15 minutos y que su duración debe aparecer en las reglas de la competencia.