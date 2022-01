Haaland explota contra el Dortmund

Erling Haaland volvió a ser determinante en el triunfo del Borussia Dortmund ante el Friburgo. El noruego hizo un doblete (tercer y cuarto tanto del partido) en el 5-1 con el que finalizó el partido.Su capacidad goleadora no es novedad, lo que sí lo es es que haya hablado sobre su futuro a la conclusión del partido, algo que hasta ahora no se había producido. "El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada... pero solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión", le dijo. El delantero aseguró: "Nunca hablé hasta ahora de respetar al club".

Haaland tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio de 2024 y es uno de los nombres que suenan con más fuerza de cara al mercado de fichajes del próximo verano. Real Madrid, Barcelona y los grandes equipos de la Premier League tienen al delantero como uno de lo principales objetivos.

Y marca doblete y pone fin a su sequía de goles.

Haaland está de vuelta. El delantero noruego ha puesto fin a su racha más larga sin anotar con el Dortmund, logrando un doblete de mucha ayuda para acercar a su equipo al Bayern. El sorprendente Friburgo de Christian Streich, instalado en ´posiciones Champions´, vendió muy barata su derrota en un pésimo primer tiempo. El encargado de ´abrir la lata´ fue un goleador inesperado.

