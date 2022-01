Hija de Pelé desmiente rumores sobre salud de O´Rei

La hija del Rey Pelé, Kely Nascimiento, desmintió que el mejor jugador del mundo, tricampeón mundial, tuviera cáncer generalizado después de un chequeo de sus salud.

Durante los últimos días se propagó un rumor sobre que se habría detectado tumores en el cuerpo de Pelé. lo cual dejo al Rey en un estado delicado de salud, sin embargo su hija desmintió los rumores, afirmando que Pelé se se encuentra estable de salud.

“Ayer me bombardearon por WatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió“ escribió.

El rumor empezó cuando supuestos médicos afirmaron a ESPN que la salud de Pelé se encontraba delicada.