Hijo de Fishman recupera libertad tras acuerdo reparatorio por muerte de réferi

El luchador profesional conocido como el Hijo de Fishman recuperó su libertad luego de que se concretara un acuerdo reparatorio en el caso relacionado con la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, apodado ´El Búho´. El deportista había sido detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo y permanecía a disposición del Ministerio Público.

La información fue difundida por El Patrón Espectáculos, promotora de la función en la que ocurrió el incidente. A través de un video publicado en sus redes sociales, un representante del despacho jurídico Magallán, Reyes y Asociados explicó que las gestiones legales permitieron alcanzar el acuerdo que hizo posible la liberación del luchador.

El abogado precisó que el convenio contempla una reparación del daño y aseguró que el procedimiento penal concluyó mediante este mecanismo. Sin embargo, no se han dado a conocer públicamente los compromisos específicos establecidos entre las partes.

Detalles del acuerdo reparatorio

De acuerdo con la explicación de la defensa, la situación jurídica del Hijo de Fishman se resolvió mediante un acuerdo reparatorio. No obstante, el cumplimiento de las obligaciones pactadas es un aspecto relevante, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que, si estas no se cumplen, la investigación o el proceso puede continuar como si el acuerdo no se hubiera celebrado.

Hasta el momento, el despacho jurídico no ha proporcionado información detallada sobre las condiciones del convenio. Por su parte, El Patrón Espectáculos adelantó que organizará una conferencia de prensa para ofrecer más información y responder las preguntas relacionadas con el caso.

Cómo ocurrió el incidente

Los hechos se registraron durante un combate entre Máscara Sagrada y el Hijo de Fishman, en el que el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ´El Búho´, terminó inmóvil sobre el cuadrilátero tras recibir una serie de golpes y un impacto contra la lona.

Según el relato de la creadora de contenido Steph Heredia, quien asistió a la función denominada ´Deslealtades´, los espectadores creyeron inicialmente que la situación formaba parte del espectáculo. La influencer señaló que, después de perder el enfrentamiento, el Hijo de Fishman se dirigió contra el réferi y posteriormente bajó del ring para convivir y tomarse fotografías con sus seguidores.

La situación cambió cuando el presentador se percató de que ´Búho´ no respondía. Ante ello, el luchador volvió al cuadrilátero para observar lo que ocurría, mientras las personas presentes intentaban auxiliar al réferi y solicitaban asistencia.

Posteriormente, los organizadores pidieron al público que desalojara el recinto. Cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron que Gerardo Germán Pineda había fallecido.

Dudas sobre la maniobra que provocó el incidente

Tras difundirse la noticia, surgieron versiones que señalaban que el Hijo de Fishman habría ejecutado un ´martinete´ contra el réferi. Sin embargo, en los videos que circularon en redes sociales no se aprecia claramente esa técnica, sino golpes y un azotón.

Por esta razón, no se puede confirmar, con base en esas grabaciones, que el luchador haya realizado dicha maniobra.

Con la liberación del Hijo de Fishman y el anuncio del acuerdo reparatorio, el caso entra en una nueva etapa. Mientras tanto, los detalles de las obligaciones pactadas y las circunstancias precisas del incidente continúan sin aclararse públicamente por parte de la defensa y la promotora.