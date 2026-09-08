América Femenil: candidato al Mejor Club Femenino del Año

El América Femenil alcanzó un reconocimiento histórico al ser incluido entre los cinco candidatos al premio de Mejor Club Femenino del Año en el Balón de Oro 2026, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en aparecer entre los nominados de este prestigioso galardón.

La nominación fue anunciada este martes 8 de septiembre y coloca a las azulcremas en una lista que también integran el FC Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

La presencia del conjunto de Coapa representa un hecho inédito para el futbol mexicano. Desde que France Football comenzó a entregar el reconocimiento para clubes varoniles en 2021 y para equipos femeniles en 2023, ningún representante de México había conseguido aparecer entre los nominados.

El América Femenil llega a esta distinción después de un 2026 sobresaliente, en el que conquistó el Clausura 2026, la W Concacaf Champions Cup y el Campeón de Campeonas.

Nominación histórica para el futbol mexicano

Además de ser el único equipo mexicano presente en la lista, las capitalinas son el único club fuera de Concacaf y el único representante femenino no europeo entre los candidatos.

En la historia de esta categoría, Barcelona obtuvo el reconocimiento en 2023 y 2024, mientras que Arsenal se quedó con el premio en 2025. Ahora, América Femenil buscará quedarse con el trofeo frente a algunos de los clubes más destacados del futbol femenino.

Ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el lunes 26 de octubre en Londres. La UEFA confirmó que la gala será organizada junto con France Football y tendrá un significado especial al celebrarse la edición número 70 del galardón.