Julián Quiñones es nominado al Balón de Oro tras su actuación en el Mundial

Julián Quiñones escribió un nuevo capítulo en su carrera al aparecer entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro, reconocimiento organizado por la revista France Football. Su destacada participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 fue determinante para formar parte de la lista definitiva.

Durante el torneo mundialista, el atacante marcó cuatro goles y, de acuerdo con las estadísticas de la FIFA, terminó ubicado entre los jugadores más destacados de la competencia. Su desempeño lo convirtió en una de las principales amenazas ofensivas del conjunto mexicano dirigido por Javier Aguirre.

Pese a su crecimiento internacional, Quiñones optó por continuar su carrera en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. En la temporada anterior, el delantero consiguió 33 anotaciones y se consolidó como uno de los goleadores más destacados del mundo.

La trayectoria del futbolista también ha estado marcada por su adaptación al futbol mexicano. Nacido en Colombia, llegó a México antes de cumplir los 18 años y avanzó desde la división de ascenso hasta conquistar dos bicampeonatos: uno con el Atlas y posteriormente otro con el América. Después de esos logros, fue transferido al Al-Qadisiyah mediante un contrato millonario.

Durante el Mundial, Quiñones defendió su decisión de jugar fuera de Europa y destacó que permanecer lejos de ese continente no le impide mantenerse en un alto nivel competitivo.

Con 29 años, el delantero permanece en el radar de la Selección Mexicana, ahora bajo la dirección de Rafael Márquez. Su actuación en el Mundial le permitió convertirse en una de las figuras del combinado nacional y, finalmente, alcanzar una distinción que anteriormente habían conseguido otros mexicanos como Guillermo Ochoa, Javier "Chicharito" Hernández y Andrés Guardado, aunque ninguno de ellos había superado el corte hasta los 30 nominados.

La inclusión de Quiñones en la lista del Balón de Oro representa así un nuevo reconocimiento a una carrera que comenzó en el futbol mexicano y que ahora lo coloca entre los 30 mejores futbolistas considerados por France Football.