Horario y canal TV para ver a Donovan Carrillo en la final

Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en avanzar a la final del patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de ubicarse en el sitio 19 en el programa corto, obteniendo la mejor puntuación de su carrera, 79.69, con música de Carlos Santana, con la canción de Black Magic Woman.

¿CUÁNDO DONOVAN CARRILLO DISPUTARÁ MEDALLA?

- Miércoles 9 de febrero, a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. El oriundo de Zapopan patinará en el programa largo, que reparte medallas.

¿CANAL DE TV DÓNDE PUEDO VER LA COMPETENCIA?- Marca Claro.

- Claro Sports.

¿CON QUÉ CANCIÓN PATINARÁ EN LA FINAL?- Perhaps, perhaps, perhaps, de Daniel Boaventura.

Donovan Carrillo se dijo emocionado al final de la competencia al haber logrado un quad toeloop al inicio de su participación en Beijing 2022. El tapatío tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Donovan Carrillo es el tercer patinador mexicano en participar en el patinaje artístico después de las presentaciones de Mayda Navarro y Ricardo Olavarrieta en Albertville 1992.