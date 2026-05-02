Hoy arranca la Liguilla del Clausura 2026: fechas, horarios y transmisión de los cuartos de final

La fase final del Clausura 2026 de la Liga MX pone en marcha su etapa más esperada con los partidos de ida de los cuartos de final, donde ocho equipos buscan avanzar rumbo a la gran final. Este fin de semana se disputarán las cuatro series, cada una con 180 minutos por delante para definir a los semifinalistas.

¿Qué equipos se enfrentan en los cuartos de final?

La actividad comienza el sábado con Tigres UANL enfrentando a Guadalajara, conjunto que destacó durante gran parte del torneo regular al mantenerse en la cima y perfilarse como aspirante al campeonato. Más tarde, Atlas se medirá ante Cruz Azul, equipo que buscará sacar ventaja en su visita al Estadio Jalisco bajo la dirección de Joel Huiqui.

Detalles de los partidos del domingo

Para el domingo, el protagonismo será del Clásico Capitalino, con Pumas UNAM visitando a América en el Estadio Banorte. La jornada cerrará con Toluca recibiendo a Pachuca, con la intención de aprovechar su condición de local en el Nemesio Diez.

Impacto de las ausencias en la Liguilla

Uno de los factores a considerar en esta Liguilla es la ausencia de algunos jugadores importantes, ya que varios clubes —como Guadalajara, Toluca, Pumas, América y Cruz Azul— no contarán con ciertos elementos convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, en preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.