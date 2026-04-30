Israel Reyes se perfila para fichar con el Benfica: ¿Adiós al América?

Israel Reyes perfila su salida del América con rumbo a Europa, y todo indica que el Benfica ha tomado la delantera en la carrera por ficharlo. El conjunto portugués ya habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 5 millones de dólares, cifra que coincide con el valor actual del defensor.

El entorno del jugador se encuentra en el Viejo Continente para escuchar propuestas y avanzar en negociaciones, en un momento clave de su carrera y previo a su incorporación con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. De acuerdo con reportes, el interés del club lisboeta es serio y concreto, lo que coloca a Reyes muy cerca de dar el salto al fútbol europeo.

La situación contractual del zaguero también favorece el movimiento. Su vínculo con el América concluye en diciembre, lo que le permitirá negociar libremente en verano si no se concreta una venta en este mercado. Ante ese panorama, la directiva azulcrema analiza la oferta actual como una oportunidad de ingreso antes de arriesgarse a perderlo sin costo.

Desde su llegada a Coapa en 2023, Reyes ha tenido un crecimiento notable bajo el mando de André Jardine. Se consolidó como un elemento confiable en la defensa, pero también mostró versatilidad al desempeñarse como contención y lateral derecho, elevando su valor dentro del sistema.

Ese desarrollo también se refleja en el mercado. El defensor pasó de estar valuado en 2.5 millones de dólares en su etapa con Puebla, a alcanzar los 5 millones actuales, de acuerdo con Transfermarkt, duplicando prácticamente su cotización en poco tiempo.

A sus 25 años, atraviesa un momento ideal para emigrar. Actualmente se mantiene en periodo de descanso, antes de integrarse a la concentración del Tricolor, y no se descarta que el duelo ante Atlas en la Jornada 17 haya sido su último partido con las Águilas.

Más allá del avance del Benfica, el defensor también ha despertado interés en otros mercados. Equipos de Italia, incluyendo a la AS Roma, así como clubes de Alemania y la Eredivisie, han sostenido acercamientos en las últimas semanas.

Aunque por ahora no existe otra oferta formal que compita directamente con la del club portugués, el entorno del jugador mantiene abiertas las conversaciones. Eso sí, en Coapa hay una postura clara: facilitar su salida si se concreta una propuesta que cumpla con las expectativas deportivas y económicas.