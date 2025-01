Invitan a visoría de futbol femenil

Valeria Muñoz, entrenadora de futbol femenil en el Tec de Monterrey, dirigirá una visoría este sábado en la cancha de la colonia Independencia.

Bajo la coordinación del Club Acereras que encabeza el profesor "Pilo" Valdés, el try out será de carácter exclusivo para jugadoras y ex jugadoras de la "escuadra de acero", a las que se busca proyectar para buscar una beca deportiva en la reconocida institución educativa.

Podrán participar jugadoras de nivel secundaria y preparatoria, así como menores de 15 años de edad que hayan pasado por el club mencionado.

El registro de jugadoras participantes se realizará desde las 4:30 de la tarde, mientras que media hora después, darán inicio las diferentes pruebas físicas y futbolísticas dirigidas por Valeria Muñoz, quien formó parte del Club Acereras en su etapa juvenil y ahora colabora como entrenadora asistente en equipos femeniles del Tec.

Como requisito para participar en la visoría, las futbolistas deberán presentarse con ropa deportiva y calzado para futbol, además de llevar su propia hidratación. Para mayor información, las interesadas podrán comunicarse al 866 100-9781, con el profesor "Pilo" Valdés, quien dirige el Club Acereras.