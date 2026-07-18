Isaac del Toro logra segundo lugar en etapa 14 del Tour de Francia 2026

PARÍS, Francia.- El ciclismo mexicano volvió a escribir una página dorada a nivel internacional gracias a la extraordinaria participación de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026. El pedalista tricolor firmó una actuación memorable al cruzar la meta en la segunda posición durante la exigente etapa 14 de la prestigiada competencia veraniega, un resultado de élite que le permitió dar un golpe de autoridad en la clasificación general y escalar de forma oficial hasta el séptimo casillero de la tabla absoluta.

El originario de Ensenada, Baja California, demostró una madurez táctica impecable y una resistencia física formidable al mantener el ritmo de los favoritos de la justa internacional durante los ascensos más complejos de la jornada de alta montaña. Del Toro supo sortear los embates de los competidores europeos en los kilómetros finales, lanzando un ataque contundente sobre el asfalto que lo colocó a las puertas de la gloria de la etapa, consolidándose como la máxima revelación latinoamericana del ciclismo de ruta contemporáneo.

Con esta destacada posición en el podio diario, el pedalista nacional no solo recorta distancias significativas frente al portador del suéter amarillo, sino que afianza sus aspiraciones legítimas de pelear por los primeros puestos de la clasificación de los jóvenes y meterse de lleno al top 10 histórico de la competencia de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El desempeño del ciclista mexicano encendió las alarmas de las escuadras punteras, obligando a los directores deportivos a replantear sus estrategias de resguardo de cara a los próximos frentes montañosos del certamen galo.

Por su parte, los directivos de su equipo y el comité de entrenadores celebraron con euforia el logro histórico en tierras francesas, destacando que el resultado es el fruto de una planeación rigurosa de entrenamientos en altitud y una constancia inquebrantable en las carreteras de Europa. La afición mexicana arropó las plataformas digitales con miles de mensajes de aliento y reconocimiento para Isaac del Toro, quien continuará defendiendo su posición estratégica en el pelotón internacional durante las cruciales etapas definitivas que definirán al monarca absoluto de la edición 2026 en los Campos Elíseos.