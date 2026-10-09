Isaac del Toro se perfila como favorito para Il Lombardia 2026

Isaac del Toro figura como uno de los ciclistas favoritos para llevarse Il Lombardia 2026, lo que significaría ganar su primer "Monumento". La organización de la carrera destacó al mexicano y a otros cinco corredores para ocupar la corona que dejó vacante Tadej Pogacar.

El originario de Ensenada, Baja California, está a la par con nombres como Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

"Isaac Del Toro está decidido a lograr la primera victoria de su carrera en un Monumento. En el Gran Piemonte, a pesar de no conseguir la victoria, demostró que tiene las piernas necesarias para ofrecer un espectáculo grandioso", señaló.

El ciclista mexicano ganó el Grand Prix de Montreal a mediados de septiembre, finalizó quinto en el Mundial de ruta en Canadá y sexto en la prueba contra el crono.

En el Gran Piemonte, Isaac del Toro lució un ataque cuando faltaban 18 kilómetros para que se acabara la carrera, pero fue alcanzado a 1.4 kilómetros de la meta, sin tener reacción. Previo a la carrera, el ciclista afirmó que tenía una dolencia en la rodilla.

En 2025, el mexicano quedó en quinto lugar.

Para la edición 120 de Il Lombardia serán 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con seis puertos de montaña, para un desnivel final de 4,600 metros.

Remco Evenepoel quedó segundo en 2025, solo por detrás de Tadej Pogacar. El ciclista de Red Bull viene de coronarse en la crono en Canadá y con el título de Europa.

Paul Seixas, de 20 años, tuvo una gran batalla con Isaac del Toro en el Tour de Francia e Il Lombardia se adapta a sus cualidades de escalador.

Brandon McNulty es compañero del mexicano y viene de ser campeón del mundo.