Sergio Pérez juega broma a Zhou Guanyu en Singapur

Sergio "Checo" Pérez está haciendo de las suyas en Marina Bay previo al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El mexicano se ha destacado por su buen humor y, en esta ocasión, tuvo una nueva víctima después de jugarle una broma con una víbora de juguete a su compañero Valtteri Bottas.

En esta ocasión fue Zhou Guanyu, primer piloto chino en la F1, quien cayó en las "redes" del tapatío. Para esta nueva travesura, "Checo" Pérez necesitó una "cómplice", quien con gusto le ayudó a entretener al piloto de reserva de la escudería Cadillac. "Tú distráelo", le recomendó el mexicano a su "cómplice".

Y así fue. Cuando se acercó Zhou Guanyu, empezó el diálogo para distraerlo y que no viera la víbora que estaba en el piso. "El clima de hoy está agradable y acogedor", indicó el piloto. Después, le advirtieron de lo que había abajo, por lo que el chino empezó a dar unos pasitos y aumentar la velocidad. "Llevamos una hora esperándote. Y ahora apareces. Fue mejor que el de Valtteri", mencionó "Checo" Pérez.

La cámara enfocó al piloto finlandés, quien los miró con "cara de pocos amigos". La escudería Cadillac compartió el momento en redes sociales con el mensaje de "Nadie está a salvo". Enseguida, Sky Sports advirtió al mexicano: "Aguas ´Checo´, te la van a querer regresar".