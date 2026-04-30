C.D. Miravalle lidera la Liga Municipal de Fútbol: inicia la fiesta grande

Tras 15 jornadas disputadas se definieron los invitados y este domingo iniciará la "fiesta grande" en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

Con una marca de 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas, el Club Deportivo Miravalle encabezó la tabla general con una producción de 33 puntos, y accederá a la liguilla con la etiqueta de favorito puesta; por su parte, el Real Colo Colo terminó en segundo puesto con 31 unidades, seguido por Cuervos FC con 30 y Juventus FC con 29.

Por su parte, el Deportivo Bella clasificó en quinto lugar con una suma de 25 puntos, seguido por Potros del Río con 24, mientras que Deportivo Chinameca y SSN registraron 21 unidades, para completar la lista que protagonizará la ronda de cuartos de final.

A su vez, el título de goleo fue compartido por dos jugadores. Al final del calendario regular, Carlos Flores de SSN y Raúl Bautista de Cuervos FC contabilizaron 18 dianas, para hacerse acreedores al botín dorado.

Se juegan los cuartos de final

Este domingo a las 9:00 de la mañana arrancará la fase final del Torneo Apertura 2026 del balompié municipal, con una cartelera de 4 cotejos dentro de la categoría Premier.

En primera instancia, los Potros del Río y Cuervos FC saltarán al campo J.P. Renovato para disputar el pase a la siguiente ronda, mientras que en ese mismo escenario pero un par de horas después, Real Colo Colo y Deportivo Chinameca harán lo propio.

Por otro lado, en la cancha de la Unidad Deportiva, el Deportivo Bella y Juventus jugarán por un boleto a la semifinal, mientras que en el predio de Asturias, SSN recibirá al superlíder C.D. Miravalle.