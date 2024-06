Italia avanza a Octavos de la Eurocopa 2024 con gol agónico

La selección de Italia se aferró a la épica y consiguió empatar 1-1 frente a su similar de Croacia en la última jugada del partido, consiguiendo así su boleto a Octavos de Final de la Eurocopa 2024, como segundo lugar del Grupo B, escoltando al líder España y dejando a los balcánicos casi condenados a la eliminación.

Al comienzo del primer tiempo, los pupilos de Zlatko Dalic comenzaron dominado, incluso exigieron al guardameta y capitán italiano Gianluigi Donnarumma, quien tuvo que emplearse a fondo en un lance para evitar que Andrej Kramaric abriera el marcador apenas a los 5 minutos de partido, lo que auguraba un buen espectáculo.

Sin embargo, Croacia se fue desdibujando con el paso de los minutos e Italia asumió el control del partido, generando ocasiones muy peligrosas en los botines de Lorenzo Pellegrini, pero la más clara fue para el zaguero central Alessandro Bastoni, pasada la media hora de partido, se levantó solo dentro del área y sacó un potente cabezazo que el arquero Dominik Livakovic rechazó.

Igualados sin anotaciones, ambos equipos llegaron al descanso y para la parte complementaria, los dos estrategas movieron sus piezas en busca de ir por la victoria, aunque la escuadra de Luciano Spalletti pareció entrar dormida al segundo tiempo, prueba de ello, fue la mano cometida por el recién ingresado Davide Frattesi dentro del área, otorgándole un penal a los croatas.

El encargado de cobrar desde los once pasos fue Luka Modric, quien ejecutó abajo y a la izquierda, pero justo ahí se lanzó Donnarumma para desviar el balón y evitar la anotación, sin embargo, la displicente defensa ´azzurra´ no rechazó el balón, mismo que le volvió a quedar a Modric dentro del área, quien ahora sí no perdonó y fusiló al arquero italiano.

Los croatas resistieron todo el segundo tiempo su ventaja y cuando parecía que el futuro de Italia en la Eurocopa 2024 quedaría en suspenso, apareció Mattia Zaccagni a los 90+8´ tras un pase de Riccardo Calafiori, para disparar de derecha y colgar el balón del ángulo, dejando en la lona a Croacia y dándole el empate a la ´Azzurri´ que se tradujo en el pase a Octavos de Final.

Con este resultado, España clasifica como líder del Grupo B con 9 puntos a los Octavos de Final, teniendo como escolta a Italia con sus 4 unidades; mientras que Croacia se quedó únicamente con 2 puntos y muy pocas esperanzas de poder avanzar como uno de los mejores terceros de grupo.