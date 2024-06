Jaime Lozano llama a no cometer errores ante Jamaica

La Selección Mexicana cerró filas para comenzar su andar por la Copa América, el Tri se medirá ante Jamaica en el primer compromiso de esta justa. Los duelos de preparación de cara a este torneo arrojaron resultados complicados para el combinado nacional de Jaime Lozano quien a pesar de los duros descalabros ante Brasil y Uruguay tiene muy claro lo que pretende plasmar en la cancha frente a los Reggae Boyz.

¿Qué tenemos que ver en equipo? Primero con claridad, con claridad con el balón, protagonista primero que nada que siempre vamos a buscar ser protagonistas, habrá veces que el rival te quite el balón y saber qué hacer también cuando no lo tengas, en este caso defendernos mejor, defendernos mejor creo que guardar un cero atrás sería buenísimo después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien", aseguró Lozano en conferencia de prensa.

Lozano resaltó la importancia de no volver a cometer los errores que los llevaron a caer ante la garra charrúa, mientras que mencionó las cualidades del cuadro jamaiquino quien ha representado un sinodal de cuidado para el tricolor en los últimos enfrentamientos.

Hay que estar muy protegidos de las situaciones que nos pasó con Uruguay, de esos contragolpes, de esas pérdidas y que nos agarren en campo abierto, que el equipo tenga claridad con el balón y muchas veces y viendo y repasando partidos de nosotros evidentemente y de Jamaica, creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que a partir de lo físico y lo genético evidentemente ellos sacan provecho en algunas situaciones si no eres capaz de contrarrestarlas, entonces va por ahí claridad, protagonismo y defensivamente solidez".

A un año de su llegada al banquillo tricolor, Jaime Lozano cosecha 18 partidos, con nueve victorias, tres empates y seis derrotas, con 34 goles a favor aunque 25 en contra, con una Copa Oro adornando su palmarés y una derrota en la Liga de Naciones de la Concacaf. A pesar de haber encarado la dirección técnica del equipo en un momento de crisis, Lozano reconoció que este es quizá, el reto más grande de su carrera.

Una Copa América está abajito de una Copa del Mundo. Seguramente no por lo porque no somos siempre invitados porque están selecciones que han sido muchas de sus campeonas del mundo y sin duda sin duda el torneo más importante el más bonito y después la alineación casi casi casi casi está".

Sin embargo la asignatura no es sencilla, la brecha entre la Conmebol y la Concacaf parece mayor en años recientes, particularmente para la Selección Mexicana que ha padecido para obtener buenos resultados ante escuadras sudamericanas.

Sí, nos ha costado, pero bueno, ahora empieza lo importante, digamos, de una forma y veremos, estamos creo que lo mejor de cada confederación y esperemos, ¿no? Ayer creo que Canadá le hace un buen partido también a la campeona del mundo, entonces creo que el futbol es esto, equivocarse lo menos posible, pero sobre todo cuando tienes las opciones hay que aprovecharlas. El futbol creo que en muchos se definen las áreas, hay que estar bien parados atrás cuando toque estarlo y hay que generar opciones y sobre todo ser contundente".