´Jamás dudé´: Mónica Rodríguez, oro en Paralímpicos

GUADALAJARA, Jalisco.- Antes de la Final, Mónica Rodríguez ya quería explotar toda esa energía que sentía.

Eso no sólo hizo que la jalisciense cerrara con todo los últimos 200 metros, sino que la llevó a ganar la medalla de oro en los 1,500 metros categoría T11 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con una nueva marca mundial de 4´37"40, superando el crono de 4´38"92 de la china Jin Zheng en Río 2016.

"Jamás dudé, ya quería soltarme, sentía mucha energía que salía de mí, de los brazos, las piernas, estaba sobrecargada de energía y sentí que era el momento para sacar todo lo que me quedaba", comentó Rodríguez.

"Me sentí fuerte, muy fuerte. Siento mucha felicidad, me faltan las palabras para expresar lo que siento y estoy muy agradecida con mi familia, mi esposo, mi entrenador, mis guías que me han apoyado y estoy feliz de haber culminado con un gran resultado todo mi trabajo de cinco años continuos en este ciclo olímpico".

La atleta de Tlaquepaque, apoyada por su guía Kevin Aguilar, le dieron a México la presea 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos.

"Hemos logrado trabajar en equipo (con Kevin Aguilar) y aquí están los resultados", señaló Mónica, de 32 años, quien llegó a Tokio como campeona mundial de la especialidad en Dubai 2019.

"Es fundamental que todos los atletas se imaginen ganando una medalla de oro, de ahí tiene que partir la estrategia, lo platicamos con todos, ponernos a trabajar de acuerdo a como se vieron las Semifinales y Mónica respondió muy bien al final de los 200 metros, por las cámaras veían que se acercaban, pero en los últimos 100 metros Mónica respondió como nunca y todo salió perfecto", dijo Aguilar.

"Hemos sido un equipo, se ha trabajado bien, el entrenador, su esposo, Mónica, los fisios, el Code, todo el mundo que nos rodea, la familia, todos son parte de esto".