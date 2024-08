Javier Aguirre busca recuperar la identidad de la Selección Mexicana

El recién nombrado técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tiene entre sus varias responsabilidades con el combinado nacional, recuperar la identidad con el aficionado mexicano y eso se tiene que dar jugando partidos en nuestro país. Es por eso que ve de manera positiva el encuentro para octubre contra Estados Unidos.

Reitero la importancia de volver a casa, más allá del rival. Un Mundial en casa y prepararlo en casa es fantástico, es una gran oportunidad de decirle a nuestra gente que los necesitamos. Es importante este primer partido en casa, incluso en el Mundial tendremos partidos aquí y eso me parece fantástico, es una muy buena decisión traer la Selección aquí y con un rival de tal envergadura. Es un reto, un estímulo y seguramente la afición lo valorará. Más allá del resultado, que la afición se vaya contenta de lo que vio y los jugadores también que sientan que esta es su casa", comentó.

De cara al Mundial 2026, el 'Vasco' tiene claro la exigencia y la obligación de que esta actuación sea histórica.

El nivel de exigencia será altísimo, estamos en casa y debemos hacer un Mundial histórico, así lo debemos entender desde el día uno. Hay jugadores, hay un trabajo previo, estamos evaluando todo. Y por supuesto la exigencia debe ser alta, esperamos no equivocarnos. Siempre falta gente y sobra gente, pero buscaremos gente de un perfil, con buena mentalidad, que quiera mucho a su país, que les de orgullo vestir la camiseta de la selección, que no les pese, que les guste estar aquí", compartió el técnico nacional.

También el entrenador, habló de lo complejo que será la preparación, debido a que solo son partidos amistosos y la mayoría de selecciones están en eliminatorias.

Efectivamente, en aquel entonces teníamos eliminatoria y hoy no. Hay tiempo para el diseño, pero está el obstáculo de los rivales, es complicado preparar los amistoso cuando hay tan pocos rivales disponibles. Vamos a buscar la mejor preparación para el Mundial. No es fácil, insisto, pero todo se puede si hay orgullo por venir a defender a tu país. Todo se puede, no hay pretextos. Nos prepararemos de la mejor forma posible. Vamos de la mano con la afición, con la gente que nos ayuda y ya verás que lo haremos bien", sentenció.