Shohei Ohtani lidera ventas de jerseys en Grandes Ligas

Shohei Ohtani volvió a dominar las ventas de jerseys en Grandes Ligas por tercer año consecutivo, un logro que lo coloca en una élite junto a Mookie Betts, Aaron Judge y Derek Jeter, los únicos jugadores en lograrlo desde que MLB comenzó a registrar esta información en 2010.

La estrella de los Dodgers no solo es un fenómeno en el diamante, sino también un imán internacional de ventas, especialmente en su natal Japón.

Entre los nombres que llaman la atención este año está el mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, quien se convirtió en el único representante de su equipo en el conteo y se coloca en la posición 13.

Detrás de Ohtani en popularidad se ubica Aaron Judge, de los Yankees, seguido por los Dodgers Mookie Betts y Freddie Freeman. Completan el top cinco Francisco Lindor de los Mets y su ahora compañero Juan Soto, quien en su primer año en Nueva York se colocó en la sexta posición.

Otro jugador que sorprendió por su ascenso en popularidad es Cal Raleigh, de los Mariners: pese a no ser un jugador tradicionalmente mediático, su temporada de 60 jonrones, el campeonato que consiguió en el Homerun Derby y el gran año de Seattle lo colocan entre los más vendidos.

Rafael Devers, quien llegó a los Giants a mediados de junio tras un cambio con los Red Sox, cerró en el séptimo puesto.

Entre los jugadores más destacados en ventas, Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia aparece en el octavo lugar, por delante de su compañero Kyle Schwarber, quien está tenido un temporada que lo tiene en la plática a Jugador Mas Valioso.

José Altuve y Fernando Tatis Jr. cierran el top 10 mientras que Ronald Acuña Jr., tras regresar de la reconstrucción de su ligamento cruzado, se colocó en el 11.

En su temporada de retiro, Clayton Kershaw se metió al top 20 antes mientras que Elly De La Cruz descendió un puesto respecto a la lista de primavera y quedó 14.

El top 20 lo completan estrellas como Vladimir Guerrero Jr., Pete Crow-Armstrong, Pete Alonso y Paul Skenes, quien tras su 2025 con efectividad de 1.97 y temporada completa entra por primera vez en el conteo. También aparecen Manny Machado, que alcanzó su jonrón 350 y su hit 2 mil