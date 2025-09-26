Futbolistas argentinos y malasios suspendidos por FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes una dura sanción para siete futbolistas quienes, como castigo, han sido suspendidos durante un año de toda actividad futbolística, esto luego de haber incurrido en falsificación de documentos.

Del listado de involucrados se encuentran los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, quienes según el documento del organismo rector del balompié mundial violaron el artículo 22 del Código Disciplinario. Por ello deberán cumplir una sanción de 12 meses sin poder participar en ningún partido a partir de que sean avisados. Las partes involucradas cuentan con 10 días para recurrir el castigo.

Machuca milita hoy en Vélez; Garcés está en el Alavés de España; y Holgado juega actualmente en el América de Cali.

El caso se remonta al 10 de junio de 2025, cuando Malasia enfrentó a Vietnam en la tercera ronda de las eliminatorias para la Copa Asiática 2027. A raíz de una denuncia sobre los criterios de elegibilidad de varios jugadores, la Comisión Disciplinaria abrió un expediente, revisó los documentos y finalmente resolvió castigar tanto a los futbolistas así como a la Federación Malasia de Futbol.

El organismo del país asiático fue hallado responsable de manipular papeles oficiales para que los jugadores que se mencionaron pudieran representar a esa selección.

La federación deberá pagar 350.000 francos suizos, mientras que cada jugador abonará 2.000.