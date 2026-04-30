Jibril Rajoub denuncia violaciones en el Congreso de la FIFA: Vancouver

Un gesto mínimo expuso una fractura profunda. Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, evitó estrechar la mano de Basim Sheikh Suliman durante el Congreso de la FIFA en Vancouver, en una escena que se desarrolló frente a delegados de 211 federaciones.

Ambos fueron llamados al escenario por Gianni Infantino tras sus intervenciones. Permanecieron a distancia. Rajoub reclamó con gestos y palabras fuera de micrófono antes de retirarse, lo que marcó el tono de una jornada atravesada por el conflicto entre las asociaciones.

En su exposición, Rajoub pidió que la FIFA atienda las denuncias sobre presuntas violaciones a la normativa antidiscriminación por parte de Israel, en específico por la participación de clubes ubicados en asentamientos de Cisjordania dentro de su liga nacional.

Confirmó que la Asociación Palestina llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego de que la FIFA resolviera en marzo no suspender a Israel. El organismo argumentó que la situación jurídica de Cisjordania es compleja y no está resuelta.

En un expediente distinto, la FIFA sancionó a la Asociación de Fútbol de Israel con una multa de 190,000 dólares por cargos disciplinarios vinculados a discriminación, abuso racista, conducta ofensiva y violaciones a principios de juego limpio.

Tras el incidente en el escenario, Infantino agradeció a ambos dirigentes y pidió cooperación. 'Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños', expresó ante el pleno.

Ya fuera del recinto, Rajoub endureció el discurso y cuestionó la permanencia de Israel en la FIFA, al tiempo que sostuvo que deben aplicarse sanciones por presuntas violaciones a estatutos y derechos humanos.

Desde la delegación israelí, el secretario general interino Yariv Teper evitó responder a los señalamientos específicos y afirmó que existe disposición para colaborar con la contraparte palestina en favor del desarrollo del fútbol.

El diferendo no es nuevo. Dirigentes palestinos han llevado el tema a congresos de la FIFA durante más de 15 años, en un expediente que sigue abierto en lo político, lo deportivo y ahora también en el arbitraje internacional.