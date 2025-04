Jorge Rodríguez: un clavadista 'español' muy tapatío.

GUADALAJARA, Jalisco 04-Apr-2025 .-Jorge Rodríguez Ledesma nació en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, en la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2025 participa por España.

Incluso, Jorge, de 19 años, que también avanzó a la Final de la prueba de la plataforma de 10 metros al ubicarse en el lugar 11 con 385.30 puntos, fue uno de los clavadistas más ovacionados en el Centro Acuático Metropolitano en cada una de sus intervenciones.

Años atrás ganó junto Kenny Zamudio en la prueba de los clavados sincronizados en la Olimpiada Nacional (actualmente Nacionales Conade).

Rodríguez Ledesma fue escueto al dar la explicación sobre sus motivos para adoptar la nacionalidad española, pero aclaró que influyeron los consejos de sus entrenadores Iván Bautista y Germán Sánchez.

"Yo soy de aquí y llevo toda mi vida entrenando en Guadalajara. Nunca había competido internacionalmente por México, entonces al presentarse la oportunidad la aproveché y como tenía la nacionalidad española y sólo tuve que inscribirme. Yo siempre quise representar a México, pero se me presentó la oportunidad y decidí tomarla porque mi entrenador (Iván Bautista) y Germán Sánchez me dijeron que debería de tomar la oportunidad.

"A mí me dio mucho gusto el apoyo brindado, porque como no representé a México me he sentido como en casa", señaló Jorge.

El tapatío naturalizado español se quedó cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, la que hubiera sido su primera participación como representante de España.

"Lo que me faltó fue tener experiencia en competencias porque en el clasificatorio de los Juegos fue mi primera competencia internacional, fallé un clavado y me quedé fuera", manifestó.