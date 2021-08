José Luis "Chavín" Rivera Gómez, brillante portero, que dejó huella

A lo largo de la historia, Monclova ha tenido porteros de prestigio como lo fue en su momento José Luis Rivera Gómez, hablando de la década de los setenta y los ochenta, hombre asistió con la representación de Coahuila y como refuerzo de Nuevo León a tres campeonatos nacionales.

Por esta razón este diario de los deportistas La Voz de Monclova, acudió al domicilio de Chavín Rivera, en donde me recibió, acompañado de su señora esposa Rosa Luz Esquivel, el interés mío y de mis lectores saber, algo de la historia de Rivera Gómez, que en unos días más será entronizado al Salón de la Fama del deporte amateur de Monclova.

¿JOSÉ LUIS RIVERA, DESEO ME PLATIQUES TU TRAYECTORIA DEPORTIVA?

Claro Ramiro, eso viene desde niño, me gustó el futbol y mi posición que era la portería, participé en diferentes torneos y con equipos ganadores, me dice Chavín Rivera.

Y agregó; El CDSCO tomé las riendas desde 1980 al 87, en el que tuvimos 4 campeonatos, tres subcampeonatos, en ese entonces había tres categorías con jugadores de colonia Obrera, en Primera Fuerza Libre, Intermedia y Segunda Fuerza, cada una tenía su capitán, pero junto con otras gentes armábamos equipos entre ellos Nahúm Ortiz (+).

¿RECUERDA CHAVIN, ALGUNOS JUGADORES DE AQUELLA EPOCA)

Pues mira Ramiro, aquí llegaron gentes de todas partes, uno de ellos el "Carnes" Morales, trabajó en FERTIMEX, el jugó con el Toluca en la segunda división, me gustaba como jugaba y aprendí mucho de él, en ese entonces llegó gente trabajadora de Michoacán a trabajar a AHMSA.

¿EN AHMSA ESTUVISTE PARTICIPANDO JOSÉ LUIS?

SÍ, entre en 1967, de inmediato jugué con Laboratorio Metalúrgico, como era eventual, después llegué a Molino de Alambrón y posteriormente a Taller Eléctrico.

En este departamento Ramiro, estaba pegado con Taller Mecánico y con este departamento participé muchos años, siendo galardonado por el profesor José María Vergara, como el mejor portero por dos años consecutivos, después formé equipo de futbol de Taller Eléctrico y me dediqué por completo a ellos.

¿RECUERDA JOSÉ LUIS RIVERA, EL HABER ESTADO EN CAMPEONATO NACIONALES?

La Liga Municipal de Monclova, estaba afiliada a la federación que estaba en Saltillo, ahí en Saltillo fue seleccionado para prenacionales en Tampico, Monterrey, Zacatecas y de ahí a nacionales en Veracruz, Poza Rica, Querétaro.

¿RECIBISTE EN ALGUNA OCASIÓN, INVITACIÓN DEL FUTBOL ORGANIZADO?

No Ramiro, solo estuve en nacionales y posteriormente me retiré jugando con el Dinamo de la colonia Primero de Mayo, ya no quise jugar en Master, a mis 76 años, lo mejor dedicarme a mi familia.

José Luis Rivera Gómez, tiene 55 felices años de vida matrimonial al lado de Rosa Luz Esquivel, sus hijos Mónica, Omar, Alan y José Luis y Axel Rivera Esquivel, agradecen a Dios, por seguir iluminando sus vidas de toda esta distinguida familia Gómez- Esquivel.