¿José Ramón Fernández es nuevo aficionado del Club América?, es la pregunta que hasta los compañeros del polémico comentarista se están haciendo.

¿La razón? Al parecer José Ramón Fernández se volvió fan del Club América desde la llegada de Santiago Solari, ex DT del Real Madrid, al banquillo azulcrema.

Durante el programa más reciente de Futbol Picante, panelistas como David Faitelson y Jorge Pietrasanta sugirieron que Joserra dejó de lado su antiamericanismo para apoyar a las Águilas.

"Oye, José Ramón, desde la temporada pasada, desde la llegada de Solari, que venía del Real Madrid, tu antiamericanismo cambió", señaló Jorge Pietrasanta.

En tanto que David Faitelson le hizo segunda a Jorge Pietrasanta y aseguró que José Ramón Fernández ya está poniendo al Club América como campeón del Apertura 2021.

José Ramón Fernández reafirma su antiamericanismo elogiando a las Águilas

Aunque, fiel a su estilo, José Ramón Fernández le restó mérito al liderato del Club América tras las acusaciones, reconoció que Santiago Solari impuso la costumbre de ganar como sea.

Además, José Ramón Fernández reafirmó que sigue siendo en antiamericanista por antonomasia, pero de igual modo siguió rindiéndose ante Santiago Solari.

Es probable que este cambio de Joserra se deba precisamente a que, como dijo Jorge Pietrasanta, el Club América es dirigido por un ex del Real Madrid, equipo al cual ama el veterano comentarista.

"El América no es bueno. Es un equipo bien estructurado, bien dirigido. No juega espectacular ni bonito, pero gana, es práctico. Solari ha hecho de ganar una costumbre. Ahí lo tienes con 31 puntos marcado el ritmo, lamentablemente... pero hay que reconocer el buen trabajo de Solari" JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ José Ramón Fernández asegura que el Club América está el proceso de ser campeón Por si no bastara, José Ramón Fernández aseguró que el Club América está en "proceso de ser campeón" debido a que su nivel superlativo. Incluso, José Ramón Fernández explicó que hoy por hoy ningún equipo de la Liga MX

se acerca siquiera al nivel mostrado por el Club América de Santiago Solari.

Cabe señalar que las Águilas se encuentran en lo más alto de la tabla general del Apertura 2021 con 31 puntos, ocho más que el Atlas FC, su más cercano perseguidor.

Para darnos una idea del gran rendimiento del Club América que tiene "enamorado" a José Ramón Fernández hay que decir que dicho equipo le lleva 12 unidades de ventaja al Cruz Azul, campeón vigente del futbol mexicano.

De hecho, el Club América se convirtió en el primer calificado directo a la Liguilla del Apertura 2021.