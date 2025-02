Josh Allen de los Bufallo Bills es galardonado como el MVP de la NLF

El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, ha sido galardonado con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en la temporada 2024, superando en una reñida votación a Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Allen acumuló 3,731 yardas aéreas y 28 touchdowns durante la temporada regular, además de contribuir con 12 anotaciones terrestres. Destacó especialmente en la Semana 13 contra los San Francisco 49ers, donde logró un touchdown por pase, carrera y recepción en el mismo partido.

Bajo su liderazgo, los Bills aseguraron su sexto pase consecutivo a los playoffs, aunque fueron eliminados en el Campeonato de la Conferencia Americana por los Kansas City Chiefs. La votación final otorgó 27 votos de primer lugar a Allen y 23 a Jackson, marcando la contienda más cerrada por el MVP desde 2016.

En su discurso de aceptación, Allen expresó: "Ser reconocido como el Jugador Más Valioso es un honor increíble. Este premio es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de mis compañeros de equipo, entrenadores y el apoyo inquebrantable de los aficionados de los Bills. Be good, do good. God bless, and Go Bills."

Otros premios destacados de la NFL en 2024 incluyen:

Jugador Ofensivo del Año : Saquon Barkley, corredor de los Philadelphia Eagles, quien acumuló 2,005 yardas por tierra, quedando a 101 yardas de romper el récord histórico de Eric Dickerson.

Jugador Defensivo del Año : Patrick Surtain II, esquinero de los Denver Broncos, reconocido por su destacada actuación defensiva a lo largo de la temporada.

Novato Ofensivo del Año : Jayden Daniels, mariscal de campo de los Washington Commanders, quien llevó al equipo a su primera aparición en el Campeonato de la NFC desde 1991, completando el 69% de sus pases para 3,568 yardas y 31 touchdowns totales.

Novato Defensivo del Año : Jared Verse, apoyador externo de Los Angeles Rams, por su impacto inmediato en la defensa del equipo.

Regreso del Año : Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, quien superó una lesión significativa para liderar a su equipo de regreso a la contienda.

Entrenador del Año : Kevin O'Connell, entrenador en jefe de los Minnesota Vikings, por guiar al equipo a una destacada temporada.

Premio Walter Payton al Hombre del Año: Arik Armstead, ala defensiva de los Jacksonville Jaguars, por su destacada labor comunitaria y contribuciones fuera del campo.

Estos reconocimientos resaltan las actuaciones sobresalientes y las contribuciones significativas de jugadores y entrenadores durante la temporada 2024 de la NFL.

