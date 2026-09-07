Juventus Notaría Maldonado gana a Cheyenes: Juan Álvarez brilla

Pese a jugar buena parte del partido con 10 jugadores, tras la expulsión de Juan Álvarez, el Juventus de Notaría Maldonado consiguió una valiosa victoria por marcador de 2-1 frente a Cheyenes, en reñido encuentro que protagonizaron en la categoría "A" de la Liga Master-Oro-Platino.

La Juve se quedó en inferioridad numérica desde temprano, tras una jugada brusca de Álvarez que le valió la roja directa. Sin embargo, Francisco Mancha se echó al equipo al hombro y logró firmar un par de anotaciones para tomar una ventaja determinante, a la vez que Rolando Ozuna respondió por Cheyenes con un gol que apenas sirvió para el descuento.

En duelo que tuvo más intensidad que goles, la escuadra de la colonia Hipódromo logró superar a los Abogados por la mínima diferencia de 2-1, en acciones disputadas en la cancha de la colonia 21 de Marzo.

Gerardo y César de la Cruz firmaron las anotaciones que encarrilaron al conjunto del Oriente por la senda del triunfo, en tanto que los juristas aminoraron la desventaja con un solitario tanto de Fernando Hernández. La intensidad del cotejo hizo que ambas escuadras terminaran con 9 jugadores en el campo: Francisco Flores y José Martínez del Hipódromo terminaron siendo expulsados, lo mismo que Salvador Guerrero y Julián Lara por Abogados.