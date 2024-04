Juan Escobar le advierte a Cruz Azul: ´vamos a salir a pelear´

Para Juan Escobar será especial enfrentar a su exequipo, Cruz Azul, y afirmó que no se arrepiente de haber cambiado de aires. Además, advirtió que van a salir a pelear para que el Toluca sea líder general.

"Es un partido especial porque me va a tocar enfrentar a mi exequipo, espero estar a la altura. Fue una decisión con mi familia y no me arrepiento. estoy feliz acá", mencionó Juan Escobar.

Afirmó que saldrán con todo para derrotar a los capitalinos y, con ello, tener paso perfecto como local y aspirar a quedarse en la cima de la clasificación.

"Va a ser un partido lindo, duro y de liguilla, vamos a salir a pelear. Obviamente queremos terminar primero, y vamos a salir a jugar sin miedo como siempre; ojalá se den los resultados y quedemos primero", apuntó.

Por otra parte, aclaró que la escandalosa derrota de hace dos semanas del Cruz Azul frente al América ya quedó atrás, sobre todo porque el viernes pasado golearon a San Luis.

"Fue un golpe duro, pero lo hablamos. El grupo está fuerte, tenemos un objetivo muy claro. Todos estamos trabajando para estar al 100, estamos para pelear con cualquiera", señaló Juan Escobar.

Finalmente, el central dijo ser consciente de que deben seguir mejorando defensivamente para tener una buena fase final.

"Vimos las fallas que tuvimos y lo trabajamos, vamos a mejorar eso. En los partidos de liguilla, es importante mantener el arco en cero; esperamos mejorar para que el equipo llegue muy bien", indicó.