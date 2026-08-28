Julián Álvarez, entre la continuidad en el Atlético y un posible salto al Arsenal

El futuro de Julián Álvarez continúa sin resolverse. El delantero argentino y su entorno sostuvieron una reunión de aproximadamente cinco horas para analizar las alternativas que tiene sobre la mesa, con el Atlético de Madrid y el Arsenal como las dos opciones que aparecen en el horizonte.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta mantiene su interés en el atacante, a quien considera una alternativa para fortalecer su ofensiva. La situación tomó mayor relevancia después de que Álvarez expresara su intención de abandonar el equipo de Diego Simeone, despertando la atención de importantes clubes europeos.

Uno de ellos fue el Barcelona, que se acercó al Atlético con la intención de negociar por el argentino. Sin embargo, el club madrileño dejó clara su postura mediante dos comunicados publicados en un periodo de 24 horas: no permitirá que Álvarez sea transferido al conjunto catalán.

Esta decisión dejó al atacante en una situación complicada, especialmente después del episodio vivido durante el empate 2-2 ante el Villarreal, cuando parte de la afición del Atlético lo recibió con abucheos.

¿Qué alternativas tiene Julián Álvarez?

De acuerdo con lo señalado en el podcast español SERDeportivos, Álvarez tendría ahora dos caminos principales: permanecer en el Atlético e intentar recuperar el vínculo con los seguidores o regresar a la Premier League para incorporarse al Arsenal.

En medio de las especulaciones, también trascendió que Mateu Alemany, director del Atlético, estuvo en Londres la semana pasada y habría mantenido conversaciones con dirigentes del Arsenal. El club español buscaría una cantidad de 150 millones de euros por el delantero.

Mientras intenta definir su situación, Álvarez permaneció tres días consecutivos fuera de los entrenamientos. El Atlético, por su parte, reiteró públicamente que su Consejo de Administración respalda de manera unánime la decisión de no negociar al jugador con el Barcelona.

Reacciones del Atlético de Madrid

El club también señaló que está dispuesto a participar en negociaciones propias del mercado de fichajes, siempre bajo criterios éticos y profesionales y con respeto entre las instituciones. En el caso del Barcelona, afirmó que no se cumplieron esas condiciones y descartó cualquier negociación por Álvarez.

Simeone también se refirió a la situación del atacante después de los abucheos. El técnico argentino destacó la importancia del delantero para su equipo y pidió respaldo mientras continúe formando parte del plantel.

"Necesitamos delanteros, buenos delanteros. Lo tenemos a él, y tenemos que cuidarlo", expresó Simeone, quien reconoció que el escenario resulta incómodo para todos y manifestó su deseo de que la situación pueda solucionarse favorablemente.