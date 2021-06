Julio César Chávez Jr no piensa en el retiro y buscará pelea en septiembre

Score

Luego de que Julio César Chávez Jr. cayó ante Anderson Silva, el boxeador mexicano hace caso omiso a su padre en retirarse y buscará pelear en septiembre

Julio César Chávez Jr. peleó contra el ex peleador de la UFC Anderson Silva y para su mala suerte perdió frente al brasileño. No podemos negar que Chávez Jr. no ha logrado llenar los zapatos del imperio que creo su papá, Julio César Chávez y lejos de que Julito piense en el retiro, buscará regresar próximamente al cuadrilátero.

A través de una historia en Instagram, el pugilista culichi aseguró que buscaría su próximo enfrentamiento.

.

"Anderson Silva se sacó la lotería, sino quiere la revancha pues ni modo. Pelearé en septiembre, estoy listo para lo que sigue. En caliente, lo que es. Con todo" JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

.

Y es que tal parece que no está preparado para colgar los guantes, pues pese a que "El César del Boxeo" y su padre, le recomiende el retiro, JCC Jr. quiere continuar.

.

El declive de Julio César Chávez Jr.

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez , siempre ha dado de que hablar, desde las adicciones que tuvo hasta la baja calidad de sus peleas. Julio César Chávez Jr. ha tenido 47 enfrentamientos, de los cuales solo ha obtenido seis derrotas. Sin embargo, desde que se enfrentó a Saúl "Canelo" Álvarez , el 6 de mayo del 2017, Julio César Chávez Jr. ha subido cinco veces más al ring, perdiendo en tres ocasiones.