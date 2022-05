Julio Cesar Furch afirma estar dispuesto a jugar con el Tri

El delantero argentino, que milita en el Atlas, afirmo a la prensa que busca terminar su naturalización para poder portar la camia de la Selección Nacional en caso de que sea llamado a jugar.

El goleador del Atlas y del Santos, afirmo que a pesar que que Funes Mori, también naturalizado, fue muy criticado por su desempeño con la Selección Mexicana, Funes Mori asegura estar dispuesto a jugar por México.

"Ha pasado mucho acá en México y han habido muchos jugadores que les ha dio muy bien en la Selección, si bien hay bucha gente que lo critica (Funes Mori) también hay mucha gente que lo apoya, yo desde mi lado trato de ayudar, si me toca estar el día de mañana en Selección ayudar a México", aseguró.

Además, el argentino aseguro estar dispuesto a usar el jersey del Tri, debido a que nuestro país le ha brindado mucho.

"México me ha dado muchísimo a mi, y el poder defender la playera dentro del campo de juego sería de mi parte una devolución, no quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar nada malo y es mi pensamiento".

Furch señal que su proceso de naturalización se a visto interrumpido por la pandemia, pero espera que esta paso lo antes posible.