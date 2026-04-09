Katia García se convierte en árbitra del Mundial 2026 en México

La árbitra mexicana Katia Itzel García Mendoza fue designada por la FIFA como parte del grupo de 52 silbantes que participarán en la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, con lo que se convertirá en la primera mujer mexicana en fungir como árbitra central en un Mundial varonil.

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y cursó Derecho, la silbante marcará un precedente en el arbitraje internacional.

Con esta designación, también se convierte en la cuarta árbitra central en la historia en participar en un Mundial varonil, después de Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita, quienes estuvieron en Qatar 2022.

"Es una gran alegría poder estar presente y formar parte del equipo arbitral del Mundial, pero también representa una gran responsabilidad", expresó García Mendoza en un encuentro con estudiantes de la FCPyS, previo a que se hiciera oficial su nombramiento.

La también Premio Nacional del Deporte 2024 señaló que su inclusión en la lista representa el trabajo de generaciones de mujeres en el arbitraje. "Me siento muy agradecida porque represento el espacio que muchas árbitras han abierto y espero que esto sea un camino más amplio para las que vienen", dijo.

Además, subrayó que busca convertirse en referente para niñas, niños y jóvenes, al mostrar el arbitraje como una forma distinta de vivir el fútbol, más allá de los estereotipos de género.

Sobre la relación entre su formación académica y su labor en la cancha, explicó que el arbitraje implica una toma constante de decisiones, similar a la política. "Tienes dos equipos que buscan ganar y debes aplicar la reglamentación para que el conflicto se desarrolle dentro de la legalidad", expuso.

Durante la charla, destacó el crecimiento del arbitraje femenil en México: de unas 30 árbitras profesionales cuando inició, a más de 100 actualmente, aunque aún representan menos del 10 por ciento del total.