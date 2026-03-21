Se queda: Keylor Navas asegura su futuro con Pumas tras intensas negociaciones

El guardameta costarricense Keylor Navas continuará defendiendo la portería de Pumas tras concretar una renovación con el club, luego de varios días de negociaciones en los que se ajustaron las condiciones iniciales. De acuerdo con fuentes, el acuerdo se alcanzó la noche del jueves, después de que el jugador decidiera no aceptar la primera propuesta presentada por la directiva.

La renovación de Keylor Navas se logró tras días de negociaciones

El nuevo convenio contempla la extensión del vínculo por un año, con la posibilidad de alargarlo por una temporada adicional. Navas buscaba asegurar su permanencia por más tiempo, por lo que las conversaciones se prolongaron mientras ambas partes intentaban acercar posturas.

Durante el proceso, el arquero recibió propuestas de la MLS y del futbol europeo; sin embargo, su decisión estuvo influenciada por la comodidad que tanto él como su familia han encontrado en México, así como la cercanía con su país de origen, Costa Rica.

Navas recibió ofertas de la MLS y Europa, pero eligió permanecer en México

La directiva universitaria realizó ajustes en la oferta ante el buen rendimiento del equipo y del propio portero, quien se ha consolidado como una pieza fundamental. La negociación fue compleja, pero finalmente se logró un acuerdo que satisface tanto al jugador como al club.

Desde su llegada en el Apertura 2025, Navas ha sido determinante con actuaciones destacadas, lo que lo ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo y en un referente para la afición. Su trayectoria, que incluye tres títulos de la UEFA Champions League, respalda su impacto en la Liga MX.

Desde su llegada, Navas se ha convertido en una figura clave para el equipo universitario

Se espera que la renovación se haga oficial en breve, en un contexto especial para el club, que recibirá al América este sábado en el Estadio Olímpico, donde los aficionados podrán celebrar la continuidad de su principal figura.