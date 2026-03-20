Santiago Gimenez regresa al AC Milan tras cinco meses de inactividad

Santiago Gimenez está de vuelta. Después de casi cinco meses inactivo, el delantero mexicano reaparecerá en una convocatoria del AC Milan, equipo que incluso había solicitado que no fuera considerado por la Selección Mexicana para evitar riesgos físicos en una etapa clave rumbo al cierre de temporada y con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026.

Massimiliano Allegri confirmó el regreso del atacante y aseguró que estará disponible para el compromiso de este sábado frente al Torino en la Serie A, en un momento en el que el conjunto rossonero busca soluciones ofensivas para mantenerse en la pelea por los puestos europeos. "Gimenez está bien, será convocado mañana", señaló el técnico italiano.

La ausencia del Bebote no fue menor. Durante su proceso de recuperación, el delantero se perdió 22 partidos entre liga y copa, un lapso en el que el Milan ha tenido dificultades para encontrar regularidad en ataque. Aunque jugadores como Christian Pulisic y Rafael Leão han respondido en ciertos momentos, el equipo no ha alcanzado la producción ofensiva que se espera de un club con aspiraciones de título y de clasificación a la Champions League.

"Pulisic está bien, tuvo un buen desempeño en Roma. Le falta precisión en sus disparos, pero la recuperará. Rafa lleva nueve goles, aún le quedan algunos partidos y puede llegar a los dos dígitos", añadió Allegri, quien defendió el rendimiento de sus atacantes, aunque dejó claro que la reincorporación del mexicano puede ser un impulso importante.

Uno de los aspectos que más ha destacado en Italia es el cambio físico de Santiago Gimenez. Durante estos meses de recuperación, el delantero trabajó intensamente y ahora luce más delgado, fuerte y tonificado, lo que refleja un proceso positivo de cara a su regreso a la competencia.

Aunque no se espera que sea titular de inmediato, los minutos que pueda sumar serán clave para recuperar ritmo en una fase decisiva de la temporada. Para el Milan, su regreso representa una alternativa en ataque; para el futbol mexicano, la vuelta de uno de sus referentes en Europa a poco más de un año del Mundial 2026.