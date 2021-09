La vida después del deporte profesional: Ángel Alberto Batista Campusano

El beisbol es la vida de muchos peloteros en la actualidad, para otros ha pasado esa etapa y ahora viven separados de la disciplina que mucho tiempo fue su estilo de vida, tal es el caso del ex pelotero profesional de Republica dominicana y Monclovense por adopción Ángel Alberto Batista Campusano.

Ángel Batista firmo como pelotero profesional en 1995 con el equipo de Rays de Tamba Bay, en el año 2000 termino su travesía con la organización de grandes ligas, posteriormente se tomó un receso y fue en 2004 cuando volvió a jugar pelota, en 2006 hizo su arribo a México y jugo en diferentes ligas como la Veracruzana, Ismo en Oaxaca, la mayor de la laguna, Liga del Norte en México, Liga del Norte de Coahuila, y fue en 2014 donde cerró su ciclo como jugador activo.

Para los lectores de Periódico La Voz Ángel Batista nos comparte el diario de lo que hace hoy en día después del mundo profesional.

"Yo la verdad no me he sentido mal, además que no fue difícil retirarme de lo profesional, mi mentalidad siempre fue que cuando ya no me sintiera en condiciones de jugar, hasta ahí llegaría mi camino." Expreso.

En la actualidad el ex pelotero profesional lleva una vida como la de cualquier persona, tiene un empleo y disfruta la vida al máximo.

" Hoy en día trabajo para el Instituto Mexicano del seguro social, me desempeño como auxiliar de servicios generales, en que una de mis funciones es maneja ambulancia" dijo.

Ángel Batista da una recomendación a quienes hoy en día viven en el mundo de la pelota caliente.

"Hay que seguir adelante y que si sienten que dieron todo y no pueden seguir aportando en el campo, es mejor salir por la puerta grande y no dejar que lo que lograron se pierda por querer ganar unos pesos más, a los que continúan enseñando a los pequeños que Dios les guíe y los bendiga para que sigan con esa labor extra ordinaria".

Para finalizar el cómo vive después del deporte, el ex pelotero profesional dio unas palabras de agradecimiento.

"Finalmente quiero dar gracias primero a Dios por la vida y las oportunidades que me ha dado mi bella familia que adoro y son mi motor día con día para salir adelante y apoyar a mis hijos en especial a mi chiquito Ángel JR que al parecer quiere seguir mis pasos y aquí andamos echándole ganas para salir por la puerta grande" Finalizó.