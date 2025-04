Lamentan pilotos caso Lawson y Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO 03-Apr-2025 .-Desde algo demasiado duro para él hasta algo esperado. Así consideran los pilotos de la F1 la salida de Liam Lawson de Red Bull luego de sólo dos carreras en la actual temporada.

El ex campeón mundial Lewis Hamilton fue uno de los primeros en expresarse por la decisión de los Toros Rojos de regresar al neozelandés a Racing Bulls y darle oportunidad al nipón Yuki Tsunoda.

"Creo que fue bastante duro para Liam. No me sorprende que se hayan adelantado (apresurado) tanto para tomar esa decisión. Creo que hay mucha presión sobre los jóvenes que llegan, naturalmente y considero que no hay forma de llegar a la cima de un coche que se sabe no es necesariamente el más fácil de conducir. Participar sólo en dos carreras fue bastante duro", dijo el siete veces campeón.

Alex Albon y Pierre Gasly, despedidos por Red Bull en el pasado, se solidarizaron con Lawson durante la primera jornada de actividades del GP de Japón, donde el tema entre los pilotos e ingenieros fue precisamente el cambio en el equipo de las bebidas energizantes.

"En absoluto es el final de la carrera de Liam. Se trata de cómo se utiliza esta oportunidad, todavía es joven y no tiene experiencia. Creo que es una circunstancia difícil para él", dijo Albon.

"Le deseo lo menor a Liam, obviamente me identifico con algunas cosas. Creo que es muy difícil juzgar desde afuera. Le deseo también lo mejor a Yuki", comentó Gasly.