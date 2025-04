Checo es capítulo cerrado para Verstappen.

CIUDAD DE MÉXICO 03-Apr-2025 .-Lamentar la salida de Sergio Pérez del equipo está de más porque las decisiones se toman por algo y pueden tener consecuencias.

Max Verstappen así lo considera ahora que Red Bull está en la mira de todos en la F1 por la salida de Liam Lawson, quien sustituyó al mexicano, con apenas dos carreras a cuestas en la temporada.

"Lo hecho, hecho está. Es más importantes vernos a nosotros mismos y seguir trabajando para mejorar el coche. Ahora se podría decir 'pobre Checo', pero al final nos metimos en esta situación", dijo el actual campeón a medios al ser cuestionado sobre sus expectativas para el GP de Japón teniendo ahora a Yuki Tsunoda como coequipero.

El neerlandés reiteró que su opinión por la decisión de su equipo del cambio de compañero ya la externó y que hay cosas que no deben ser ventiladas y que lo importante ahora es seguir trabajando en el RB21.

"He compartido con el equipo lo que pienso de todo. No siempre es necesario decirlo todo en público. Nuestro principal problema (ahora) es que el coche no está rindiendo como debería y todo mundo en el equipo lo sabe, y en eso es en lo que me centro porque una vez que el coche sea más competitivo y más fácil de conducir será mejor nducir será mejor y también para la persona del otro coche (Tsunoda)", aseveró.