Lando Norris descarta ser el ´maestro´ de Verstappen

Lando Norris descartó ser el "maestro" de Max Verstappen y señaló que no le corresponde hablar con el triple campeón del mundo tras los incidentes en el Gran Premio de México 2024 de la F1, donde el piloto de Red Bull fue sancionado.

"No me corresponde a mí hablar con él. No soy su maestro, ni su mentor, ni nada por el estilo. Max sabe lo que tiene que hacer. Sabe que lo hizo mal, en el fondo lo sabe. Y es él quien tiene que cambiar, no yo", mencionó Lando Norris.

En este tenor, el piloto de McLaren admitió que sigue manteniendo respeto por Verstappen, por la persona más no por lo que hizo en México.

"Sigo teniendo mucho respeto por Max y por todo lo que hace, no respeto por lo que hizo el pasado fin de semana, sino respeto por él como persona, y también por lo que ha conseguido", dijo Lando Norris.

Por otro lado, el británico va paso a paso, no piensa en el título de la Fórmula Uno porque es algo que no le ayuda en las carreras.

"Fue un buen fin de semana (en México). Fue una buena carrera con un ritmo fuerte. No pienso en (el campeonato), me abstengo de pensar en eso. No me ayuda. Tal vez al final del año piense en eso y me sienta orgulloso de estar en la pelea y de hacer lo mejor que puedo, pero por el momento, honestamente, me estoy concentrando en una carrera a la vez, porque eso está funcionando", indicó Lando Norris.

El piloto de McLaren suma 25 podios en la F1 y 948 puntos. Está a 47 puntos de Max Verstappen cuando faltan cuatro Grandes Premios para que termine la temporada 2024.