Las disculpas de Siboldi: 'Nunca quise agredir a nadie'

MONTERREY, NL 22-Feb-2024 .-Robert Dante Siboldi ofreció disculpas por lo que pasó ante Cruz Azul y aseguró que su intención nuca fue agredir, sino separar, aunque acepta la suspensión de 3 partidos.

Antes de permitir preguntas de la prensa, el técnico de los Tigres dio un mensaje y aceptó el error de meterse al campo, pero sin intentar agredir a Willer Ditta, el zaguero del Cruz Azul.

Ayer, la Comisión Disciplinaria castigó con 3 partidos de suspensión a Siboldi por meterse al campo y tener una conducta inapropiada contra Ditta en el juego del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la Fecha 7 de la Liga MX.

EL MENSAJE DE SIBOLDI

"Lo que me corresponde es aclarar el partido contra Cruz Azul; primero que nada quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie, a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de querer intervenir para separar y calmar, mi error es meterme, no debí haberme metido ni salir de mi zona, haber invadido la cancha. Es imposible, soy muy pasional, siempre trato de apaciguar y calmar, no me fijé en eso, no recordé que no podía invadir la cancha, quería calmar a los jugadores como Sepúlveda, a quien le ofrezco una disculpa porque que lo abrace un poco de más, lo vi que estaba enojado, después quiero disculparme, él entendió.

"Y después, veo que Ditta está enojado, muy enojado y quiero calmarlo, no se puede, se vuelve a generar otro conato y ahí participo, donde hago un gesto, hago una sancada, busco intervenir para ayudar a calmar, pero di un paso largo. Quedé con un pie de apoyo y me desestabilicé, me agarré de Rotondi y no me caí de milagro con la intención de apaciguarlo, luego regreso a mi área, saludo a Sepúlveda, Ditta se va del campo, no sabía que lo habían expulsado y nos pudimos saludar porque en mi cabeza nunca se me cruzó haberlo agredido, ni a él ni a ningún jugador, sólo quise calmar todo, pero mi error fue haberme metido, no debí haber intervenido en nada de eso. Es difícil, fui jugador y en esos momentos se pierde la cordura y estabilidad emocional, dejar en claro que no soy agresivo en ese aspecto, es la primera vez que me suspenden 3 partidos, que tengo un castigo así.

"Por otro lado, ofrecer disculpas a la afición, al club, al cuerpo técnico, jugadores, no por lo que pasó, sino por lo que viene, ofrecer disculpas a mi afición porque no voy a poder estar en mi lugar de trabajo y es lo que más me molesta. Acato el castigo de la comisión, no la comparto, pero la acato como miembro del futbol mexicano, pero no siento que haya hecho nada malo, algo que perjudicar o agredir a alguien, simplemente es un aprendizaje para mi, lección aprendida. No puedo prometer algo que no vaya a cumplir, pero trataré de no participar más en ese tipo de acciones, soy responsable de lo que hago y digo pero no puedo responsabilizarme de lo que puedan suponer ustedes o las demás personas de lo que pasó, es eso. Las preguntas sin problemas, no tengo nada que ocultar ni nada que haya hecho mal; muy lamentable, colegas de ustedes sin conocer o saber cómo me llamo, creen que me conocen, las historias que hicieron y dijeron, lamentable. Si es la gente o afición es entendible, pero colegas del medio, es lamentable lo que escuché y vi en radio y televisión que ni siquiera han cruzado un saludo conmigo, es lo que molesta y duele, pero entendemos que es así, lo que me molesta es no poder estar en el campo ni en el lugar donde soy feliz, donde trabajo", dijo Siboldi en el Estadio Universitario.

DICE QUE SE SINTIÓ DELINCUENTE

En una de las preguntas, Siboldi reveló que no les gusta perder, pero le impresionó lo mediático que se volvió el tema, que hasta delincuente se sintió.

"No me imaginaba que viviría esta semana esto, me siento un poco sin palabras, porque en ningún momento se me pasó por la mente agredir a alguien, estaba tratando de calmar, no se habló nada de este tema, terminó el partido con la bronca, aceptamos la derrota como hace 2 meses atrás en una Final, pero no nos gusta perder, nos fuimos masticando la derrota y sentirme molesto.

"No pudimos hacer un buen partido, pero después de la semana parecía que hubiera sido un delincuente, que me tenía que ir a la cárcel de El Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido, porque se hizo esta película, porque se derivó a inventar cosas, me siento triste y en deuda, pero con mi afición e institución, directiva y jugadores y cuerpo técnico que nos toca vivir esta situación que no estaba en planes".