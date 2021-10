Le llueven goles a Gladiadores en la jornada 19 del Barrios Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Una tromba se le vino encima al conjunto de Gladiadores al recibir 9-0 en el marcador por parte de Teneriffe, un equipo que como recordaremos, lo viene haciendo bien, siendo uno de los novatos en esta edición de liga en el futsal 7 Barrios Unidos.

Haciendo combinación de gran forma para elaborar las jugadas colectivas, el equipo de Teneriffe logro romper con totalidad el esquema planteado por el equipo de los Gladiadores, que si bien hay que decir que es uno de los débiles en esta campaña del futbol rápido que se juega en la liga dirigida por Mario Rodríguez Tapia.

No obstante, esto no lo quita para nada el gran logro del equipo Teneriffe por conseguir los 3 pts por victoria y con una goleada increíble en la que aparecieron Juan Riojas con tres goles, German Jiménez con un doblete, Alexis Vásquez con un gol más y no podía faltar el referente del gol para este equipo y su capitán, Carlos Álvarez, que anotaría tres goles para sumarlos a su cuenta individual en la pelea por el título de goleo.