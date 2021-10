Liga Barrios Unidos toma vuelo en futsal7 el Deportivo Andrea

Piedras Negras. Coah.- Las cosas se dieron bien en la jornada 19 del futsal 7 Barrios Unidos para el equipo del Deportivo Andrea, pues fue en esta jornada en la que por fin se pudo estrenar en este torneo jugado en la cancha Gerardo Heat Sánchez de la Macro Plaza 2, con una victoria ante el cuadro del Deportivo Crack con un marcador de 3-1.

En un duelo por defender el honor y demostrar la superioridad entre los dos últimos de la tabla de posiciones de esta temporada, Deportivo Andrea fue el claro ganador de esta contienda ante el Deportivo Crack, cuando Claudio García, en su noche de ensueño con el equipo del Dep. Andrea, anotaría dos goles para adelantar a su equipo.

No obstante, Deportivo Crack con la idea de salir del hoyo en que se encuentra en esta temporada, no se quedaría una vez más con los brazos cruzados y Luis García defendería sus colores con un buen remate cruzado que se colaría en las redes del Dep. Andrea, per luego, estos últimos sentenciarían a sus rivales con un gol más firmado por Eduardo Villegas, quien, con este tanto, liquidaría el trámite del partido para que su equipo se llevase unos buenos tres puntos que le ayudan a pasar por encima en los peldaños de la tabla general al Deportivo Crack.